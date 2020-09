Elias Weinacht ist der Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Mutterstadt für die Landtagswahl im März 2021. Bei einer Wahlversammlung haben ihn die Delegierten mit großer Mehrheit gewählt. Seine Themen hat er bereits deutlich umrissen.

„Nicht erst seit diesem Jahr ist allen klar, dass wir deutlich mehr für den Klimaschutz machen müssen“, sagt Elias Weinacht. „Das beginnt konkret in unseren Dörfern, die mit mehr Bäumen und erneuerbaren Energien, lebendigem Grün und ohne Steingärten sowie mit Plätzen mit Aufenthaltsqualität lebenswert bleiben müssen.“ Einsetzen will sich Weinacht dafür auf Landesebene, der Kreisverband hat ihn zum Direktkandidaten im Wahlkreis 38 für die Landtagswahl im März nominiert. Hierzu zählen Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Maxdorf und Rheinauen. B-Kandidatin ist Almut Schaab-Hehn aus Dannstadt-Schauernheim.

„Ich will mich für eine Landwirtschaft stark machen, die Zukunft hat“, kündigt Weinacht an. Für die Grünen sitzt er auch im Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises, ist dort deren Fraktionsvorsitzender. Außerdem seien ihm Ganztagsangebote an den Grundschulen wichtig und die „Mobilität von morgen, die mehr Raum für Fahrrad, Bus und Bahn lässt“.

Zur Wahlversammlung hatten die Kreisgrünen Experten des Jugendkulturzentrums und Mehrgenerationenhauses Limburgerhof sowie des Nova-Familienzentrums Neuhofen eingeladen. Denn gerade Familien und Kinder seien durch die Corona-Pandemie besonders betroffen. Dieses Thema müsste auf allen Ebenen verstärkt in den Blick genommen werden, sagen die beiden Sprecher der Kreisgrünen, Armin Grau und Sara-Jane Potraffke.