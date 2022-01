Alexandra Armbrüster aus Schifferstadter und Maurice Kuhn aus Altrip führen ab sofort die Grünen im Rhein-Pfalz-Kreis. Der neue Vorstand setzt auf einen Austausch mit der Gesellschaft und möchte mit grüner Politik sichtbar werden.

„Auch bei uns im Rhein-Pfalz-Kreis wird sichtbar, wie entscheidend es ist, jetzt Politik zu verändern, um eine gute Zukunft zu bewahren“, sagt Maurice Kuhn. Der 23-jährige Altriper führt fortan gemeinsam mit Alexandra Armbrüster (31) aus Schifferstadter den Kreisverband der Grünen. Der neue Vorstand wird ergänzt durch Sabine Eckert aus Hanhofen als Schatzmeisterin. Gerade die Grünen seien es, die sich für Zukunftsthemen einsetzten, sagt Kuhn: „Oft gegen Widerstände der ehemaligen Volksparteien vor Ort. Dabei haben Grüne Kernanliegen wie Klima- und Umweltschutz und Gerechtigkeit in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen in der Gesellschaft.“

Auf Kommunikation setzen

Der Kreisverband der Grünen umfasst 13 Ortsverbände im Rhein-Pfalz-Kreis sowie 17 Gemeinderatsfraktionen und die Fraktion im Kreistag, der Kuhn ebenfalls angehört. Die neuen Vorsitzenden folgen auf Brigitte Meißner und Armin Grau, die nicht mehr angetreten sind. Dem neuen Vorstand gehören zudem die Beisitzer Ulla Behrendt-Roden (Schifferstadt), Christina Horix (Dudenhofen), Jeanette Klein (Dannstadt), Armin Grau (Altrip) sowie Martin Eberle (Lambsheim) an.

„Wir möchten eine Plattform bieten, um sich auszutauschen und neue Initiativen zu entwickeln und umzusetzen. Nur durch intensive Kommunikation erreichen wir unsere Ziele“, sagt Alexandra Armbrüster. „Ich möchte alles dafür tun, damit die nächste Generation eine aussichtsreiche Zukunft hat. Wir werden uns im Kreis entschieden einsetzen für mehr Erneuerbare Energien, gute Bildungsangebote und Bedingungen für Familie, attraktive Radwege und ÖPNV-Verbindungen, mehr sozialer Wohnraum und echten Naturschutz.“