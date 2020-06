Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat im Gemeinderat Lambsheim beantragt, dass im Dorfkern der Parkraum analysiert wird und dann kostenpflichtige Anwohnerparkausweise eingeführt werden.

Anlass der Forderung ist laut Fraktionsmitglied Klaus-Peter Spohn-Logé der „enorme Parkdruck“, der sich besonders stark in Goethe-, Hinter-, Jahn- und Münchgrabenstraße sowie Ring-, Stadtgraben-, Turm- und Weisenheimer Straße und am Wiesgraben zeige. Die Folge sei ordnungswidriges Parken auf Gehwegen, Sperrflächen und in Kreuzungsbereichen.

Als Grund dafür nennt Spohn-Logé, dass zum einen einfach nicht genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung ständen. Die Grünen verweisen hier auf einen Antrag der SPD-Fraktion vom Dezember 2018, wonach Parkflächen auf gemeindeeigenen Grundstücken, etwa in der Hinteren Ringstraße, geschaffen werden sollen. Zum anderen sollen durch ein Gebührensystem alle, die einen Stellplatz auf ihrem Grundstück besitzen, animiert werden, ihr Auto auch dort zu parken und nicht auf der Straße.

In Hinterstraße gibt’s das schon

So ein kostenpflichtiges Anwohnerparken bestehe seit mindestens einem Jahrzehnt in der Hinterstraße. Dort sei es auf Wunsch der Anlieger eingeführt worden. Jeder Haushalt könne einen Parkausweis bekommen und zahle dafür 20 bis 30 Euro im Jahr. Zusätzlich gebe es kostenlose Besucherparkscheine, und Fremde dürften ohnehin etwa eine Stunde kostenlos mit Parkscheibe ihr Auto abstellen.

Das Thema, so vermutet Spohn-Logé, werde in der nächsten Gemeinderatssitzung am 30. Juni diskutiert. Vielleicht werde bis dahin ja die Liste der fürs Anwohnerparken vorgeschlagenen Straßen von anderen Fraktionen oder Lambsheimer Bürgern erweitert.