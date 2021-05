„Sehr viel wurde für den Schutz der Teilnehmer getan. Daher ist es angemessen, Ausschusssitzungen und Ratssitzungen in Präsenz zu veranstalten.“ Klaus Pohlmey, Fraktionssprecher von Bündnis 90/Grüne im Schifferstadter Stadtrat, nimmt Stellung zur Kritik an Rats- und Ausschusssitzungen in Präsenz .

Unter anderem hatte die SPD-Fraktion sich für virtuelle Sitzungen in der Corona-Pandemie ausgesprochen und CDU, Grüne und AfD kritisiert, weil deren Fraktionen für Präsenzsitzungen gestimmt hatten. (RHEINPFALZ-Ausgabe vom 3. Mai: „Ratsgremien: SPD für virtuelle Sitzung in Schifferstadt“). Pohlmey meint dagegen, es gebe ein aufwendiges Hygienekonzept in großen durchlüfteten Räumen wie im Pfarrzentrum St. Jakobus, der Waldfesthalle oder der Aula im Schulzentrum. Ratsmitglieder seien aufgefordert, sich in Eigenverantwortung testen zu lassen, eine Verpflichtung dazu sei rechtlich nicht möglich. Themen, die einen starken Besucherandrang erwarten ließen, seien verschoben, Sitzungsinhalte gestrafft worden. Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für virtuelle Sitzungen sei bisher nicht erreicht worden, „auch aus der Erkenntnis heraus, dass mit Videokonferenzen keine reibungslosen Abläufe oder lebhafte Diskussionen machbar sind“. Aber der Aufwand zum Schutz der Teilnehmenden zeige „sorgfältige Abwägungen“.

Mit der „populistischen Behauptung der SPD“, Bürgermeisterin, Grüne und AfD wären ein „Verweigerungsbündnis“ eingegangen, werde Wahlkampf gemacht, kritisiert Klaus Pohlmey. Ein Bündnis setze eine Verabredung voraus, die es nicht gebe. Die Grünen würden „Derartiges mit der AfD nicht tun“.