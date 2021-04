Rhein-Pfalz-Kreis. Professor Armin Grau, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Soziales und Gesundheit von Bündnis 90/Die Grünen und Sprecher des Grünen-Kreisverbands Rhein-Pfalz, hat seine Kandidatur zur Bundestagswahl im September angekündigt. Er bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal und um einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste.

Der Mediziner, Jahrgang 1959, leitet die Neurologische Klinik am Klinikum Ludwigshafen. Seine Arbeit für die Patienten wolle er auf politischer Ebene fortsetzen, sagt der gebürtige Stuttgarter, der seit mehr als 17 Jahren in Altrip lebt. „Im Bundestag will ich mich für bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte einsetzen und für ein gestärktes Gesundheitswesen, in dem der Nutzen für die Menschen vor allen wirtschaftlichen Erwägungen ganz im Vordergrund steht“, erklärt der Vater von fünf Kindern. Die Corona-Pandemie habe Schwachstellen im Gesundheitswesen offengelegt: „Gesundheitsschutz muss ein wichtiges Leitbild in allen Politikfeldern werden und die Gesundheitsämter müssen gestärkt werden. Dafür will ich mich als Arzt mit über 30 Jahren Berufserfahrung einbringen.“ Außerdem setze er sich für eine ökologische Umwandlung der Wirtschaft ein, die aber sozial ausgewogen erfolgen müsse.

Armin Grau ist seit 1984 Mitglied bei den Grünen und gehört seit drei Jahren dem erweiterten Landesvorstand an. Ebenso lange ist er einer der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Soziales und Gesundheit der Grünen.