Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Dudenhofen im Boligweg gekommen. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen mit einem Verletzten stattgefunden, teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mit. Es habe aber keinen Toten gegeben und es handle sich – anders als zum Teil gemutmaßt wurde – wohl auch um eine Tat unterhalb der Schwelle eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen liefen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei griff ein 64-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen einen 30-Jährigen in einer Wohnung mit einem Messer an. Der jüngere Mann wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.