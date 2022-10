Neue Wege beschreitet die protestantische Kirchengemeinde Maxdorf seit wenigen Wochen: „Kirche mit Profil“ heißt es für ihre beiden Gotteshäuser. Das bedeutet mehr als nur andere Formen des Gottesdienstes. Es gibt große Pläne.

Pfarrer Stefan Fröhlich steht in der Johanneskirche, dem kleineren der beiden Gotteshäuser der 2300 Köpfe zählenden Kirchengemeinde. Hier wird die Veränderung schon äußerlich sichtbar: Die alten Kirchenbänke sind offenen und lockeren Stuhlreihen gewichen, neben dem Altar stehen ein Schlagzeug und andere Musikinstrumente. Die 1953 eingeweihte Johanneskirche in der Hüttenmüllerstraße in der Maxdorfer Siedlung ist seit den Sommerferien „Junge Kirche“, in der allsonntäglich „junge Gottesdienste“ angeboten werden, wie Fröhlich erläutert. Die Christuskirche, der 1921 eingeweihte Bau in der Lambsheimer Straße, hingegen ist „Classik-Kirche“.

Während dort also sonntags um 10 Uhr Gottesdienste mit Orgelklang und vertrauter traditioneller Liturgie die Gläubigen einladen, wird in der Johanneskirche anders gefeiert. Dort gibt es sonntags um 11 Uhr beispielsweise einen „Feiert-Jesus-Gottesdienst“ mit deutschen Lob- und Anbetungsliedern zu Piano oder Gitarre. Gefeiert werden auch „Move-Gottesdienste“ mit Band, aktueller englischer Kirchenmusik, freier Liturgie und Video-Clips.

Gospel hat Tradition im Ort

„Orange-Gottesdienste“ sollen für die ganze Familie sein, eine Mitmachveranstaltung für Kinder, Eltern und Kitas. Und dann gibt es noch die bereits bewährten „Gospel-Gottesdienste“ mit entsprechender Musik, Band, Gesang und viel Bewegung. Überhaupt die Gospelmusik – sie hat in der Maxdorfer Gemeinde, die zum Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt gehört, schon Tradition, erinnert Stefan Fröhlich, durch den Gospelchor und die Workshops, die hier stattfinden.

Wie kommt es zu den Veränderungen? Vor vier Jahren, so der Pfarrer, sind Christus- und Johanneskirche zu einer Pfarrstelle fusioniert. Die Kirche in der Siedlung bildete vorher mit Birkenheide eine Pfarrstelle. „Da hat sich die Frage gestellt, ob wir an zwei Kirchen im gleichen Dorf zweimal das Gleiche anbieten“, sagt Stefan Fröhlich, der seit 21 Jahren Pfarrer in Maxdorf ist. Moderne Gottesdienste gab es zwar schon vorher, aber nun sollten die Profile der beiden Kirchen geschärft werden. Hinzu kommt, dass in der Landeskirche der Gebäudebestand bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent reduziert werden muss. Die Maxdorfer aber wollen beide Kirchen erhalten – durch die starke Profilierung soll das gelingen, sagt der Pfarrer. Nach gut zwei Jahren konzeptioneller Arbeit im Presbyterium ist dieser Prozess nun beim jetzigen Stand.

Mutige Projekte stehen noch an

Ende Juni und Anfang Juli wurde die Johanneskirche dafür neu eingerichtet. Jetzt könnten die Technik-Geräte und die Musikinstrumente stehen bleiben und müssten nicht immer bei Bedarf hin- und weggeräumt werden, sagt Fröhlich. Außerdem ist der Kirchenraum durch die Bestuhlung viel flexibler nutzbar. Es könnten je nach Bedarf Reihen weggenommen oder ergänzt oder auch mal Stühle im Kreis gestellt werden, beschreibt es der 55-jährige Theologe. Die alten Kirchenbänke werden derzeit im Albert-Funk-Haus zwischengelagert – dort kommen auch die Stühle her, die nun in der Kirche stehen. Also habe die Umgestaltung bisher praktisch nichts gekostet.

Aber das ist nur der erste Schritt. Denn die Gemeinde hat noch große Pläne, „die viel mutigeren Projekte stehen noch aus“, sagt Fröhlich. Die Johanneskirche soll auch durch bauliche Veränderungen „fit“ gemacht werden fürs neue Profil.

Zum einen solle in der Johanneskirche die technische Ausrüstung, derzeit noch mobil, fest verbaut werden. Zum anderen könnte durch einen Vorbau ein Eingangsbereich entstehen, der als Foyer und eine Art Bistro genutzt werden könnte, „ein Begrüßungs- und Diskussionsraum“ oder Ähnliches. Altar und Taufbecken könnten mobil werden und damit noch mehr Möglichkeiten zur Gestaltung bieten. Alt und neu verknüpfen – das ist bei der unter Denkmalschutz stehenden Kirche eine Herausforderung. Ideen gibt es viele.

Jetzt werde zunächst geschaut, wie die neuen Angebote angenommen werden. „Die Gottesdienste bürgern sich ein“, beobachtet Stefan Fröhlich. Beim „Move-Gottesdienst“ im September war „volles Haus“ bei 120 Sitzplätzen. Dass verschiedene Zielgruppen angesprochen werden, sei von der Landeskirche gewünscht. Gerade die mittlere Generation, „nicht nur Senioren und Konfirmanden“, erläutert Fröhlich. Man schaue außerdem über den Tellerrand hinaus, das zeigt auch der Gottesdienstkalender, in dem auch die Termine der umliegenden Pfarreien aufgeführt werden, und auch dort gebe es differenzierte Angebote.

Stefan Fröhlich ist gemeinsam mit dem Kuseler Bezirkskantor schon seit einiger Zeit mit dem Erprobungsprojekt „Pop & Go“ – Popmusik und Gottesdienst – im Gebiet der pfälzischen Landeskirche unterwegs, berät Gemeinden und macht Schulungen.