Bereits zum 22. Mal findet in diesen Tagen das Gospel-Power-Wochenende in Maxdorf statt. Als Workshopleiterin begrüßt der Chor Gospel-MaxX die Schwedin Anna Weister Andersson. Die rund 110 Sängerinnen und Sänger laden am Sonntag, 26. April, 17 Uhr, zum Abschlusskonzert in die Christuskirche in Maxdorf ein. Unterstützt wird der Chor durch eine Liveband. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Weitere Informationen gibt es unter http://www.evkirche-maxdorf.de im Internet.