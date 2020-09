Die Polizei Schifferstadt den Fahrer eines schwarten Pkws der am Samtagabend in der Lillengassen unterwegs war. Aber nicht, weil er etwas angestellt hat, sondern weil der Fahrer ein wichtiger Zeuge ist. Während eines anderen Einsatzes bemerkten die Einsatzkräfte gegen 20.45 Uhr den aufheulenden Motor eines roten VW Golf, der durch die Lillengasse Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der Fahrer missachtete die Handzeichen, mit denen die Polizisten ihn zum Anhalten bewegen wollten. Stattdessen fuhr er auf eine Polizistin zu, die auf den Gehweg ausweichen musste. Kurz darauf stoppte der Golf-Fahrer, um wieder zu beschleunigen, als die Einsaztzkräfte die Beifahrertür öffnen wollten. In diesem Moment kam der schwarze Pkw entgegen. Zeugenkontakkt: Telefon 06235/495-0, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.