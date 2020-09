Vor 70 Jahren, am 23. September 1950, stand Willebert Vettermann im Alter von 22 Jahren mit seiner 20-jährigen Braut Ruth vor dem Traualtar. Das wird am Mittwoch in Beindersheim gefeiert.

Eigentlich hätten sich die beiden beim Tanzen gar nicht kennenlernen dürfen, denn Ruth Jaeschke war mit nicht einmal 18 Jahren zu jung, um samstagabends allein auszugehen. So waren die Gesetze damals, kurz nach dem Krieg. Doch die junge Frau hatte Glück in Gestalt zweier älterer Brüder, in deren Schlepptau sie doch in den Tanzsaal durfte. Und da stand dieser junge Mann, der mit seinen beiden Brüdern von Roxheim nach Beindersheim gelaufen war, weil dort die Musik spielte.

„Sie hat gut getanzt“, erinnert sich Willebert Vettermann, und in seinem Ton schwingt nach mehr als 70 Jahren Bewunderung mit. Einige Tanzabende später waren sie ineinander verliebt, und das Aufgebot wurde bestellt. Es waren arme Zeiten, geheiratet wurde üblicherweise im engsten Familienkreis. Fürs Erste wohnte das junge Paar in einem Dachzimmer bei Ruth Vettermanns Eltern in der Frankenthaler Straße.

30 Jahre Schichtarbeit

Willebert Vettermann arbeitete nach seiner Lehrzeit als Former bei der Maschinenbaufirma Balcke in Frankenthal bis zur Schließung des Werks und dann bei der BASF in der Gießerei. 30 Jahre Schicht. Schwarzes Dienstfahrrad mit roter Nummer. Ruth Vettermann verdiente bei Pegulan dazu, zuerst als Produktionshelferin, später 18 Jahre lang als Angestellte in einem Großraumbüro.

Die einzige Tochter Birgit kam 1953 zur Welt. „Es war eine Hausgeburt“, erzählt Ruth Vettermann, die immer gern bei ihrem Mann mit auf dem Motorrad saß, zum Leidwesen ihrer Mutter. Das Zweirad musste später der ersten Familienkutsche weichen, einem Renault. 1965 machten sich die Vettermanns ans Bauen. Aus dem geplanten Dachgeschossausbau im Elternhaus wurden schließlich ein Abriss mit Neubau. Wichtig war ihnen der große Bauerngarten, dort bauten die Vettermanns Obst und Gemüse für den Eigenbedarf an.

Starke Erinnerungen hat das Jubelpaar an die eigene Jugend, die überschattet war vom Krieg. Sie erlebten die Bombardierung von Frankenthal und Ludwigshafen sowie Hunger als Normalität. Als Soldat an die Front musste Willebert Vettermannn nicht, denn er hatte beim Projekt „Westwall“ Schützengräben ausgehoben, wie er erzählt.

Immer gern verreist

Im Wirtschaftswunder der jungen Bundesrepublik ging es dann aber auch für die Vettermanns aufwärts. Sie begannen zu reisen. Solange es die Gesundheit erlaubte, seien sie gerne unterwegs gewesen, berichten die beiden. Am liebsten mit einer netten Gruppe wie dem Roten Kreuz oder den Beindersheimer Landfrauen.

Nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe gefragt, sagt Willebert Vettermann spontan: „Keiner ist aus der Art gefallen.“ Seine Frau ergänzt: „Wir haben alles gemeinsam gemeistert.“ Und bei „Reibereien“, die es mitunter gab, habe man einfach „eine Nacht drüber geschlafen“.