Unerwünschtes Kraut auf Grünflächen ist ein verbreitetes Ärgernis. Das Herbizid Glyphosat erscheint als einfaches Mittel, dem Problem Herr zu werden – so wie im Fall des mit Quecken durchsetzten „Vogelkreisels“ in Harthausen. Stellt sich die Frage: Warum muss es eigentlich das umstrittene Glyphosat sein? Und: Wann ist dessen Einsatz überhaupt zulässig?

Für einen Betriebswirt wäre die Entscheidung zwischen den beiden im Harthausener Haupt- und Bauausschuss diskutierten Möglichkeiten nicht schwierig: 20 bis 25 Euro würde der Einsatz des Wirkstoffs Glyphosat, eines chemischen Unkrautvernichtungsmittels (Herbizid), gegen das Wildgras Quecke auf dem Verkehrskreisel am Harthausener Ortseingang kosten, während die Alternative Bodenaustausch auf 12.000 bis 15.000 Euro kommen würde. Die Glyphosat-Variante hat Gerhard Löffler, CDU-Ortsgemeinderatsmitglied, ins Spiel gebracht und besagte Kosten dafür beziffert. Die Option Bodenaustausch hat Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) im Ausschuss vorgestellt; die voraussichtlichen Kosten habe der Bauhof ermittelt.

Bürgermeister Löffler zeigt sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ wie schon in der Ausschusssitzung für die kostengünstigere Variante aufgeschlossen. Vorausgesetzt, ein Glyphosat-Einsatz würde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gut geheißen, unterstreicht er. Keinesfalls will Harald Löffler riskieren, dass ein Einsatz des Mittels auf dem „Vogelkreisel“ gegen ein Gesetz oder eine staatliche wie behördliche Vorgabe verstößt. „Es wurde schon mal ein Bürgermeister verklagt, weil was Verbotenes gespritzt wurde. Er wurde verurteilt und musste eine hohe Geldstrafe zahlen“, sagt der CDU-Politiker.

„Vergleichbar mit Arznei“

Gerhard Löffler schätzt als Landwirt die Vorzüge von Glyphosat bei der Unkrautbekämpfung. „Bei sachgerechter Anwendung ist ein Pflanzenschutzmittel vergleichbar mit einer Arznei in der Humanmedizin. Glyphosat ist mit seinem breiten Wirkungsspektrum im Pflanzenbau in Bezug auf Wildkräuter und -gräser das, was ein Breitbandantibiotikum beim Menschen mit einer bakteriellen Infektionskrankheit ist“, sagt er. Bei korrektem Einsatz seien Herbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat auch nicht krebserregend, betont der CDU-Politiker. Gegen zahlreiche Wildkräuter und -gräser sei das Mittel wirksamer als viele andere. „Die anderen Mittel sind im Gegensatz zu Glyphosat jedoch nicht im Zierpflanzenbau zugelassen“, informiert er.

In der Sitzung des Haupt- und Bauauschusses von Anfang März hat die Verbandsgemeindeverwaltung den Auftrag erhalten, bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eine Ausnahmegenehmigung für den Glyphosat-Einsatz auf dem „Vogelkreisel“ zu beantragen. Nötig wäre eine solche Genehmigung für den Fall, dass der Verkehrskreisel nicht als „gärtnerisch gepflegte Fläche“ gelten würde, wie eine Anfrage der RHEINPFALZ bei der ADD in Trier ergab. Dass der „Vogelkreisel“ bepflanzt ist und in der Regel zweimal jährlich – im Frühjahr und Herbst – gepflegt wird, spricht jedoch für dessen Einordnung in diese Kategorie. Damit wäre der Glyphosat-Einsatz auch ohne ADD-(Ausnahme)Genehmigung legal.

Bei dieser Argumentation ist allerdings vorausgesetzt, dass der „Vogelkreisel“ gemäß „Durchführungserlass“ des Landes nicht als Fläche gilt, die „für die Allgemeinheit bestimmt“ ist. Mit dieser Formulierung sind nach Auskunft der ADD solche Flächen gemeint, die von „schutzwürdigen Personengruppen“ genutzt werden, wie zum Beispiel schwangere oder stillende Frauen, Kinder oder ältere Menschen. Fiele der „Vogelkreisel“ in diese Kategorie, wäre der Einsatz von Glyphosat dort praktisch ausgeschlossen, wie eine ADD-Sprecherin informiert.

Gute Chancen auf Genehmigung

Bürgermeister Löffler sieht ebenso wie Landwirt und Ratsmitglied Löffler sehr gute Chancen dafür, dass der Verkehrskreisel am Ortseingang nicht als eine für die Allgemeinheit bestimmte Fläche nach ADD-Verständnis zu gelten hat. Schließlich gibt es auf dem „Vogelkreisel“ weder Sitzbänke, noch sind dort bisher Menschen, geschweige denn Zugehörige schutzwürdiger Personengruppen, beim Picknicken oder Ähnlichem gesehen worden. Bürgermeister Löffler will dennoch kein Risiko eingehen und in jedem Fall grünes Licht von der ADD abwarten, bevor Bauhofmitarbeiter an dem Kreisel etwas gegen die Quecken unternehmen.

Bauhofleiter Hubert Schoppé teilt auf Anfrage mit, dass die ADD bisher noch nicht auf die Anfrage der Gemeinde zum erwünschten Glyphosat-Einsatz auf dem „Vogelkreisel“ geantwortet hat. Vor einigen Tagen erst hätten seine Mitarbeiter die Pflanzen auf dem Verkehrskreisel wieder in Form gebracht, beispielsweise die Zypressen geschnitten. Gegen die Quecken, die ungefähr auf einem Viertel der Fläche massiv vorkommen, seien die Bauhof-Angestellten erstmal nicht weiter vorgegangen, informiert er. Wenn das Wildgras nicht annähernd vollständig entfernt wird, treibt es immer wieder aus. Auch Schoppé sieht mit Spannung der Antwort der ADD entgegen.

Zur Sache: Glyphosat

Glyphosat ist ein Unkrautvernichtungsmittel (Herbizid), das bei nahezu allen Pflanzen wirkt, wenn es in ausreichender Menge auf deren grüne Teile aufgebracht wird. Erstmals synthetisch hergestellt worden ist der Stoff im Jahr 1950 von dem Schweizer Chemiker Henri Martin. Das Glyphosat ließ sich der US-Konzern Monsanto erst 1974 als Herbizid patentieren. Zunächst wurde Glyphosat nur vor der Aussaat gegen „Unkräuter“ angewendet. Nachdem in den 1990er-Jahren durch Gentechnik veränderte Kulturpflanzen gezüchtet worden waren, ist es auch noch in der Wachstumsphase dieser Pflanzen einsetzbar. In Deutschland sind inzwischen mehr als 100 Mittel mit dem Wirkstoff zugelassen. Nach Angaben des Julius-Kühn-Instituts werden hierzulande jährlich rund ein Drittel der Ackerflächen mit dem Herbizid behandelt. In die Schlagzeilen geriet Glyphosat in den vergangenen Jahren durch Studien, die den Verdacht befeuerten, der Einsatz des Stoffs könne beim Menschen Krebs verursachen. Bei sachgerechter Anwendung scheint diese Gefahr jedoch nicht zu bestehen. Gleichwohl ist der Konzern Bayer, der Monsanto übernommen hat, in den USA mehrfach zu hohen Strafzahlungen verurteilt worden, weil Menschen durch Glyphosat an Krebs erkrankt sein sollen.