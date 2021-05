Am Pfingstsonntag werden die 16 Glocken am Glockenbaum auf dem Erich-Flory-Platz in Otterstadt erstmals offiziell erklingen. Der rund acht Meter hohe Baum ist ein Geschenk des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) an die Ortsgemeinde Otterstadt zur 1000-Jahrfeier, die eigentlich im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen, aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. VHNO-Vorsitzender Otto Berthold freut sich, dass der Glockenbaum nun endlich steht: „Es ist eine Erleichterung“, sagt der 82-Jährige gegenüber der RHEINPFALZ.

Die Glocken werden ihm zufolge am Pfingstsonntag um 12.20 Uhr und um 16.20 Uhr erklingen. Die Uhrzeiten seien so gewählt worden, dass das Geläut nicht mit dem der Kirche zusammenfalle, sagt Berthold. Danach sei vorgesehen, die Glocken täglich zu diesen beiden Uhrzeiten ertönen zu lassen. „Da sind wir aber noch flexibel“, macht der VHNO-Vorsitzende deutlich, der bereits positive Rückmeldung von der Nachbarin auf das probeweise Glockengeläut während der Installation in den vergangenen Tagen bekommen habe.

Der Glockenbaum soll auch noch offiziell eingeweiht werden. Einen Termin gibt es dafür – aufgrund der Corona-Situation – aber noch nicht. Berthold ist wichtig, dass auch die Bürgerinnen und Bürger anwesend sein können.