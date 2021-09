Mit Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Strecke der Rhein-Haardtbahn zwischen Ludwigshafen-Ruchheim und Maxdorf müssen Fahrgäste der Linien 4 und 9 ab sofort bis voraussichtlich 15. April 2022 rechnen. Der Grund sind Brücken- und Gleiserneuerungsarbeiten.

Die Brückenarbeiten haben nach Informationen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) deshalb Auswirkungen auf den Bahnverkehr der Linien 4 und 9, weil die Strecke der Rhein-Haardtbahn darüber verläuft. Eine der beiden Brücken kreuzt die A61 nördlich, in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen (A61/A650). Östlich hiervon kreuzt die zweite Brücke den Neugraben sowie einen Wirtschaftsweg. Während der gesamten Bauzeit wird – mit Ausnahme von drei Umbauwochenenden – ein eingleisiger Betrieb zwischen den Haltestellen Ludwigshafen-Ruchheim und Maxdorf aufrechterhalten. In diesem Zeitraum verlängert sich die Fahrzeit zwischen den genannten Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen von regulär drei Minuten auf fünf Minuten.

Folgende konkrete Fahrplanänderungen sind laut RNV vorgesehen: Für die Linie 4/4a gilt täglich ab zirka 20 Uhr sowie montags und freitags zwischen etwa 4 und 5 Uhr und samstags und sonntags zwischen 4 bis 8 Uhr, dass in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oggersheim die Bahnen ab Bad Dürkheim bis Maxdorf zwei Minuten früher verkehren als bisher. Im Abschnitt Ludwigshafen-Ruchheim über Oggersheim und weiter in die Stadtzentren Ludwigshafen und Mannheim fahren sie regulär. In der Gegenrichtung verkehren die Bahnen aus den Stadtzentren hinaus über Oggersheim bis Ruchheim planmäßig. Zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim fahren sie zwei Minuten später als gewohnt.

Drei Vollsperrungen der Strecke

Für die Linie 9 gilt von montags bis freitags von zirka 5 bis 20 Uhr sowie an den Samstagen und Sonntagen von etwa 8 bis 20 Uhr, dass in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oggersheim die Bahnen der Linie 9 ab Bad Dürkheim bis Maxdorf planmäßig verkehren. Im Abschnitt Ruchheim über Oggersheim und weiter in die Stadtzentren fahren zwei Minuten später als regulär. In der Gegenrichtung verkehren die Bahnen aus den Stadtzentren hinaus über Oggersheim bis Ruchheim zwei Minuten früher als derzeit. Zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim läuft alles nach Plan

Die Vollsperrungen sind geplant von Freitag, 24. September, ab zirka 21 Uhr, bis Montag, 27. September, 4 Uhr sowie von Samstag, 8. Januar, 2 Uhr, bis Montag, 10. Januar, 4 Uhr, außerdem von Samstag, 2. April, 2 Uhr, bis Montag, 4. April, 4 Uhr. In diesen Zeiträumen ist die gesamte Strecke der RHB zwischen Ludwigshafen Oggersheim und Bad Dürkheim in beiden Richtungen nicht befahrbar. Die Bahnen der Linien 4/4A verkehren lediglich zwischen Mannheim Waldfriedhof/Käfertaler Wald und Oggersheim, die Bahnen der Linie 9 verkehren an den jeweiligen Samstagen und Sonntagen nicht. Zwischen den Haltestellen Oggersheim und Bad Dürkheim Bahnhof wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Weitere Informationen dazu im Internet unter www.rnv-online.de.