In Speyer wird der Glasmüll seit Jahresbeginn nicht mehr in Säcken an der Haustür abgeholt, sondern muss in Containern entsorgt werden. Diese Entsorgungsform ist im Rhein-Pfalz-Kreis kein Thema. Kreisbürger können Flaschen und Co. weiter vor die Haustür stellen, sagt der zuständige Beigeordnete Volker Knörr.

Wie lange es im Rhein-Pfalz-Kreis schon Säcke für Glasmüll gibt, konnte der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft nicht mehr in Erfahrung bringen. Das Abholsystem muss es schon