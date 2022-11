Zwei Telekommunikationsunternehmen haben Interesse daran, in Lambsheim ein Glasfasernetz zu bauen. Im Bauausschuss am Dienstag stellten Vertreter von Deutsche Giganetz und Deutsche Glasfaser ihr Konzept vor.

Was und wie die beiden Firmen vorgehen wollen, sollte es zu einem Kooperationsvertrag mit der Orts- beziehungsweise Verbandsgemeinde kommen, unterscheidet sich kaum. Zunächst müssten innerörtlich die Ausbaugebiete festgelegt und die anschlussfähigen Adressen ermittelt werden, dann würde die sogenannte Nachfragebündelung (Vorvermarktung) beginnen. Deutsche Giganetz nennt als Marke, ab welcher der Ausbau angepackt würde, eine Vertragsabschlussquote von 40 Prozent, Deutsche Glasfaser wäre schon mit 30 bis 33 Prozent zufrieden.

Beide werben mit Highspeed-Internet im Standard FTTH bis zu einer Datenübertragungsrate von 1000 Mbit pro Sekunde und würden ihr Leitungsnetz anderen Internetanbietern gegen Geld zur Verfügung stellen, beide rechnen mit etwa einem Jahr Bauzeit. Versprochen wird außerdem ein Servicebüro vor Ort für die Bürger sowie wöchentliche Baustellenbesprechungen mit deutschsprachigen Ansprechpartnern. Die jeweilige Baufirma kann ein Subunternehmen mit der Verlegung der Glasfaserkabel und der Herstellung der Hausanschlüsse beauftragen.

Schlechte Erfahrungen andernorts

Nach Angaben von Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) fällt die Entscheidung, ob und mit wem die Gemeinde den Breitbandausbau in Angriff nehmen will, im Dezember. Vermutlich dürfte dabei eine Rolle spielen, inwieweit die Ratsmitglieder Deutsche Glasfaser vertrauen, denn dieses Unternehmen hat in den vergangenen Jahren in Beindersheim, Heßheim, Heuchelheim und Großniedesheim wegen der Bauausführung viel Kritik auf sich gezogen.