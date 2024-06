In Otterstadt und Waldsee beginnt die Vorvermarktungsphase für den Glasfaserausbau. Dort wollen die Stadtwerke Speyer (SWS) das Netz ausbauen und die Bürgerinnen und Bürger mit modernem und zukunftsfähigem Internet ausstatten.

Nach Angaben der SWS läuft ab dieser Woche die Vorvermarktungsphase in den Ausbaugebieten „Speyerer Straße“ im Osten Otterstadts und „Neuhofener Straße“ im Norden Waldsees. „Begonnen wird nach Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde mit dem Gebiet, das strategisch die beste Lage hat, um an das Speyerer Kernnetz angeschlossen zu werden und bei dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, die Anschlussquote von 50 Prozent zu erreichen“, informiert Georg Weyrich, Leiter Unternehmensentwicklung/Marketing und Projektleiter Glasfaser bei den SWS. Zum Ablauf sagt er: „Die SWS vermarkten zeitgleich die ersten beiden Pilotgebiete in Otterstadt und Waldsee und werden parallel ausbauen, damit keine Gemeinde benachteiligt wird. Der Baubeginn ist nach Feinplanung und Ausschreibung Mitte 2025 geplant.“

Informationsveranstaltungen geplant

Damit der Ausbau auch in wirtschaftlicher Hinsicht realisiert werden kann, müsse die Anschlussquote geschafft werden. Bis zum 31. Juli können Interessierte bei Abschluss eines Glasfaser-Tarifs über die SWS von einem kostenfreien Hausanschluss – bis zu zehn Meter ab der Grundstücksgrenze – profitieren. „1499 Euro sind dabei zu sparen“, sagt der Projektleiter. Über Details wollen die Stadtwerke die Anwohner und Anwohnerinnen der Ausbaugebiete während der Nachfragebündelung schriftlich informieren. Informationsveranstaltungen finden mit Unterstützung der jeweiligen Gemeinde am Montag, 17. Juni, 19 Uhr, im Remigiushaus in Otterstadt und am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Kulturhalle in Waldsee statt.

Die Stadtwerke setzten sich für den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes ein, weil schnelles Internet heute ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens sei und genauso benötigt werde wie Strom, Wärme und Wasser. Für den Glasfaserausbau in Otterstadt und Waldsee planen die SWS Investitionskosten in Höhe von 19,3 Millionen Euro. Die Tarife werden gleich sein zu den Konditionen in Speyer.

Kontakt

Terminvereinbarung und weitere Infos unter www.swsglasfaser.de, 06232 625-1024, per E-Mail an info@swsglasfaser.de oder in den Rathäusern in Otterstadt und Waldsee.