Die Böhl-Iggelheimer Bürger haben bis 12. Juni die Möglichkeit, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Die Deutsche Giganetz, mit der die Gemeinde eine Partnerschaft eingegangen ist, plant laut der Verwaltung, im vierten Quartal mit dem Ausbau zu beginnen, sollte genügend Nachfrage vorhanden sein. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Christ (CDU) bietet die Deutsche Giganetz zwei Termine an, an denen sich Bürger über den Glasfaserausbau informieren können. Am Mittwoch, 15. März, gibt es um 18.30 Uhr eine virtuelle Veranstaltung, zu der man sich unter www.deutsche-giganetz.de/boehl-iggelheim anmelden kann. Eine Präsenzveranstaltung findet am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr in der Wahagnieshalle statt. Außerdem hat der Anbieter eine Informationsstelle am Wasgau-Parkplatz, Am Schwarzweiher 11, eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.