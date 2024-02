Limburgerhof wird orange. In den nächsten Wochen werden Mitarbeiter der Deutschen Giganetz in orangefarbener Firmenkleidung von Haus zu Haus gehen und die Glasfaser-Tarife des Unternehmens vorstellen. Bei einer Informationsveranstaltung vor rund 400 Zuhörern im Kultursaal wurde das Angebot vorgestellt und Fragen der Zuhörer, die es reichlich gab, beantwortet.

Orangefarbene Plakate im ganzen Ortsgebiet machen Werbung für Glasfaserausbau. Auf dem Burgunderplatz steht ein Info-Pavillon des Unternehmens – natürlich auch in orange. Wenn bis 6. Mai mindestens 35 Prozent der Haushalte einen Vorvertrag abschließen, baut die Deutsche Giganetz den Ort mit Glasfaser aus.

„Den Glasfaserausbau in einer Gemeinde darf jedes Telekommunikationsunternehmen in Eigenregie ausbauen“, machte Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) klar. Die Gemeinde Limburgerhof hat sich jedoch für einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Giganetz entschieden. In Limburgerhof hat zwar die Telekom vor einigen Jahren Glasfaser bis zu den Verteilerkästen gelegt, möchte aber die Kupferkabel, die von den Kästen in die Häuser führen, nicht durch Glasfaser ersetzen.

5734 Haushalte

Die Deutsche Giganetz, ein Unternehmen mit 650 Mitarbeitern, das seit drei Jahren bundesweit tätig ist und nach eigener Aussage mit 200 Kommunen kooperiert, möchte daher im kompletten Ortsgebiet von Limburgerhof Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegen. Das sind 3407 Hausanschlüsse und 5734 Haushalte. Die alten Telekomleitungen werden nicht genutzt.

Vertriebsleiter Can Güler und Andreas Graaf-von der Ahe, Manager für regionale Kooperation, erklärten was geplant ist. „Es ist keine Frage, ob Glasfaser kommt, sondern, wann“, erklärte Graaf-von der Ahe. Deutschland habe da Nachholbedarf, aktuell seien 8,1 Prozent der Haushalte an Glasfaser angeschlossen, in Spanien seien es 81,2 Prozent. Viele Nutzer kämen im Moment noch gut mit der Bandbreite zurecht, doch das werde sich ändern. Smart-TV, Homeoffice, Videotelefonie, Streaming, Smart-Home-Anwendungen würden immer mehr zunehmen und erforderten schnelles Internet.

Fünf Tarifmodelle

Anders als bei Kupferkabeln habe bei der Glasfaser die Zahl der gleichzeitigen Nutzer keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Die deutsche Giganetz bietet fünf verschiedene Tarifmodelle an, die in den ersten sechs Monaten zwischen 24,90 und 29,90 Euro kosten, danach zwischen 39,90 und 109,90 Euro. Nach zwei Jahren kann der Vertrag gekündigt werden. Der Hausanschluss ist, wenn der Vertrag jetzt unterschrieben wird, kostenlos, später kostet er 990 Euro. Rufnummern können mitgenommen werden, E-Mail Adressen natürlich auch. Letzteres war die Frage eines besorgten Besuchers. Theoretisch ist es auch möglich, Glasfaser ins Haus legen zu lassen, ohne einen Tarif zu buchen. In diesem Fall sei der Anschluss dann aber kostenpflichtig.

Der Ausbau würde, wenn 35 Prozent der Haushalte mitmachen, in enger Absprache mit der Gemeinde im Frühjahr 2025 beginnen und rund ein Jahr dauern. Für die Verlegung in den Straßen werde die benötigte Strecke morgens aufgemacht, abends sei sie wieder nutzbar. Bei den Bautrupps befinde sich immer ein Deutsch sprechender Ansprechpartner. In Mehrfamilienhäuser müssten sich nicht alle Parteien für Glasfaser aussprechen, es reiche, wenn eine Partei das möchte. Andere könnten sich später dann aber kostenpflichtig anschließen lassen.

Viele der Zuhörer stellten im Anschluss an den Vortrag Fragen oder machten Gebrauch von dem Angebot, einen Termin mit einem Mitarbeiter, der nach Hause kommt, zu vereinbaren. Dort können sie sich auch erklären lassen, wie der Durchbruch ins Haus aussieht und wie er abgedichtete wird. Auch das beschäftigte die Zuhörer. Andere wollten wissen, wie zuverlässig das Internet dann sei. Die Betreiber rechnen nicht mit Ausfällen, da der Zugang nach Limburgerhof von mehreren Seiten erfolgt. Die alte Verbindung zu Kabel oder Vodafone werde erst dann deaktiviert, wenn der Glasfaseranschluss funktioniere. Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leitungen beim Herstellen des Hausanschlusses beschädigt werden, sei gering. Und ja, man könne auch die Farbe der Glasfaserleitung aussuchen, beantwortete Güler eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Frage.