Nachdem die Deutsche Glasfaser mit ihrem Angebot für den Glasfaser-Ausbau gescheitert ist, fragen sich Hochdorf-Assenheimer Politiker, wie es in der Sache weitergehen könnte.

Glasfaserkabel gelten als Internet-Technologie der Zukunft. Das Problem vor allem auf dem Land besteht darin, ein Unternehmen zu finden, dass die Leitungen verlegt. Nachdem das Angebot der Deutschen Glasfaser zum Ausbau nicht genügend Haushalte überzeugt hat, sei dieser Anbieter in der Verbandsgemeinde Geschichte, erklärte der Hochdorf-Assenheimer Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) in einer Ratssitzung. Auf die Frage Dankwart Schalters (FWG), wie die Glasfaser-Strategie nun aussieht, erklärte er: „Eine Strategie ist schwierig. Wir brauchen eine Firma, die ausbauen will und damit Geld verdient.“ Trete ein Unternehmen an die Gemeinde heran mit der Absicht, den Glasfaser-Ausbau ab einer bestimmten Mindestnachfrage zu übernehmen, werde sich die Kommune sicher nicht dagegenstellen, betonte Schmitt. Es bleibe aber jedem Bürger selbst überlassen, ob er das jeweilige Angebot annehme. Schalter merkte an, dass es wohl kaum günstiger werde. Dem hielt der Ortschef entgegen, in der Nachbargemeinde Böhl-Iggelheim scheine der Glasfaser-Ausbau mit einem anderen Anbieter zu gelingen. „Die sind schon wesentlich weiter.“ Dieses Unternehmen könne er anfragen.