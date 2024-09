Nach wie vor zäh läuft die Nachfrage in Sachen Glasfaserausbau in einigen Gemeinden des mittleren Landkreises. In Limburgerhof und in Schifferstadt etwa wurde die Frist für Vertragsabschlüsse nun noch einmal verlängert. Denn die nötige Quote ist noch immer nicht erreicht. Die Gründe scheinen vielfältig.

Schnelles und leistungsfähiges Internet durch den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur – das wünschen sich Kommunen, Behörden und Unternehmen und Privatleute durchaus.