Die Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim hat einen Baustopp bei der Verlegung von Glasfaserkabeln erlassen. Das hat Bürgermeister Peter Christ (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag mitgeteilt. Die mit der Verlegung der Glasfaserkabel beauftragte Baufirma darf keine weiteren Straßen, Gehwege oder andere öffentlichen Verkehrsanlagen mehr aufreißen. Als Grund nannte Christ, dass die bisherigen Baugruben nur sehr schlecht wieder geschlossen worden seien. So sei beispielsweise der Unterbau nicht ausreichend verdichtet worden. Trotz Aufforderungen seien die Mängel nicht behoben worden. Erst wenn die Mängel beseitigt sind, würden Genehmigungen für weitere Aufbrüche erteilt.