Nachdem die Speyerer Stadtwerke (SWS) ihre Zielmarke an Vertragsabschlüssen für einen Glasfaserausbau in der Speyerer Straße in Otterstadt verfehlt haben, kündigt das Unternehmen eine „Nachfassaktion“ in der Gemeinde an.

Die Aktion laufe vom 9. September bis 25. Oktober. Alle Haushalte und Gewerbetreibenden seien per Verteilung in die Briefkästen darüber informiert worden. Die Interessenten könnten sich jetzt noch aktiv bei den Stadtwerken melden, um durch ihren Vertrag das Projekt zu beflügeln und sich den kostenfreien Hausanschluss zu sichern. Derzeit liege die Quote der Vertragsabschlüsse bei knapp 35 Prozent der Haushalte. 50 Prozent seien die Zielmarke für die Wirtschaftlichkeit. Noch keine neuen Informationen von den Stadtwerken gibt es zum Ausbau in Waldsee, wo die Zielmarke in der Neuhofener Straße ebenfalls nicht erreicht wurde.