Die Deutsche Glasfaser kann in Birkenheide aktiv werden, der Ortsgemeinderat hat sein Okay gegeben. Ob die schnellen Internetleitungen in den Boden kommen, hängt nun davon ab, ob genug Menschen einen Vertrag unterschreiben.

455 ist die magische Zahl. So viele Haushalte sollten sich in Birkenheide für eine Internetverbindung über die Deutsche Glasfaser entscheiden und vorab einen entsprechenden Vertrag schließen,