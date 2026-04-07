Der Glasfaser-Ausbau in Otterstadt hat begonnen: Bei bestem Bauwetter ist am Dienstag der Startschuss für die Glasfaserverlegung im Siedlungsgebiet zwischen Speyerer und Mannheimer Straße sowie Lindenstraße in Otterstadt gefallen. Ortsbeigeordneter Harald Endres (grüne kommunale Liste) und Lothar Ritthaler (CDU), Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, trafen sich laut Mitteilung der Stadtwerke Speyer (SWS) mit Mitarbeitenden des Energieversorgers und der Baufirma Seith Energietechnik im ersten Bauabschnitt, der sich bis zur Querstraße erstreckt. Anschließend sei auch der Lagerplatz für Maschinen und Materialien in der Nähe der Straße „Im Hellgarten“ in Augenschein genommen worden.

Nach Angaben der SWS legten Mitarbeitende des Energieversorgers in den vergangenen Märzwochen mit den Anwohnenden die Leitungstrasse auf den Privatgrundstücken und den Installationsort der technischen Geräte im Haus fest. Die Terminvereinbarung lief individuell über die Glasfaser-Homepage der SWS. In den nächsten Wochen sollen laut Stadtwerke die Begehungen in den darauffolgenden Bauabschnitten stattfinden. Informationen dazu werden den Anwohnerinnen und Anwohnern als Postwurf zugestellt, heißt es.