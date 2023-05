Ob in der Gemeinde Harthausen bis zum Stichtag 22. Mai oder mir einer möglichen Fristverlängerung noch die erforderlichen 33 Prozent Zusagen von Haushalten zusammenkommen, könne er nicht abschätzen, sagt Bürgermeister Harald Löffler (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Verantwortlichen der Deutschen Glasfaser vor Ort zeigten sich ihm gegenüber immer noch zuversichtlich, sagt er. „Ich bin aber skeptisch.“ Das verbleibende kleine Zeitfenster spreche dagegen. Löffler hatte vor dem Start der Bündelung per Schreiben an alle Haushalte und in der Auftaktveranstaltung im Februar persönlich für den Glasfaserausbau geworben und das Projekt „eine Zukunftschance für unsere Ortsgemeinde“ sowie einen „wesentlichen Standortfaktor“ für Gewerbebetriebe genannt. Was passiere, wenn nicht ausreichend Vertragsabschlüsse erreicht werden, könne er nicht sagen. Komme das Netz jetzt nicht, sei bestimmt auf Jahre die Chance vertan. Er gehe nicht davon aus, dass ein anderer Anbieter einen neuen Anlauf nehme. „Anbieter schauen sich die Zahlen an und sagen dann, das rentiert sich nicht.“