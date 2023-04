Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Günther Pfadt verlässt die politische Bühne in Otterstadt. Der 79-jährige ehemalige Bürgermeister wurde parteiübergreifend geschätzt. Die größte Ehre der Gemeinde möchte er allerdings nicht annehmen.

„Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt. Alles, was ich angepackt habe, ist gelungen“, freut sich Günther Pfadt. Der 79-Jährige ist in Speyer