Die Firma Gaia in Lambsheim hat Schülerinnen am gestrigen Donnerstag ein Angebot zur Berufsorientierung gemacht. Die dortige Projektleiterin in der Sparte Windenergie findet: „Das Interesse von Mädchen an der Branche der Erneuerbaren Energien steigt.“

Am 27. April war „Girls’ Day“. An diesen Tag können Schülerinnen in Berufe reinschnuppern, die gemeinhin eher von Männern als von Frauen ausgeübt werden. Die Gesellschaft für Alternative Ingenieurtechnische Anwendungen (Gaia) in Lambsheim hat aus diesem Anlass ihre Türen für sieben Mädchen aus Realschulen und Gymnasien der Region geöffnet, um ihnen die vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten in der Branche der Erneuerbaren Energien näher zu bringen.

Dass die sieben Plätze schnell ausgebucht waren, stimmt Projektleiterin Anna-Theresa Arnold (26) optimistisch: Das Interesse junger Frauen an Technik nehme zu, das zeige auch der steigende Anteil von Frauen im Unternehmen Gaia. Sie selbst hat an einer Technischen Hochschule Erneuerbare Energien und Energiemanagement studiert und leitet bei Gaia seit über drei Jahren Windkraftprojekte. „Ich habe den Schülerinnen Einblick in meinen Arbeitsalltag gegeben und dargestellt, wie viele Stufen zu nehmen sind, bis eine Windenergieanlage in Betrieb gehen kann.“

Die Mädchentag-Teilnehmerinnen im Alter von 13 bis 16 Jahren seien sehr interessiert am Thema Energiewende und Klimaschutz gewesen, berichtet Arnold. Beeindruckt habe sie vor allem die Besichtigung einer Lambsheimer Anlage. „Die Gelegenheit, einen Turmfuß von innen zu sehen, hat man ja selten“, so Arnold. Ein Servicetechniker habe ebenfalls seinen Arbeitsalltag vorgestellt.

Es sei an dem Tag aber nicht nur um Windkraft gegangen, sondern auch um andere Erneuerbare Energien, zum Beispiel die Fotovoltaik. Die junge Gaia-Mitarbeiterin betont, dass es in der Branche vielfältige Berufsmöglichkeiten gebe, und zwar unabhängig vom Bildungsabschluss. „Man muss nicht studiert haben, um beispielsweise bei Gaia arbeiten zu können.“

Die in der Lambsheimer Jahnstraße ansässige GmbH wurde 1999 gegründet und hat heute nach eigenen Angaben rund 70 Beschäftigte. Der Unternehmensschwerpunkt ist die Planung, Projektierung und Realisierung von Windkraft- und Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland.