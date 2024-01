Sowohl Schifferstadt als auch Limburgerhof kooperieren beim Ausbau des Glasfasernetzes mit der Deutschen Giganetz GmbH. Nun laden beide Verwaltungen zu Infoveranstaltungen ein.

Beide Gemeinden möchten mit der Kooperation die Infrastruktur zukunftsfähig machen. Glasfaser bis in die eigenen vier Wände ermöglicht laut der Giganetz Bandbreiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Wie wichtig schnelles Internet ist, haben die vergangenen Jahre gezeigt, in denen Homeoffice und Homeschooling immer wichtiger geworden sind. Doch um mit dem Ausbau beginnen zu können, müsse es auch genügend Interessenten geben. Bürger und Unternehmen sind aufgefordert, sich ebenfalls aktiv für diese Investition in die Zukunft zu entscheiden. Entscheidet sich zum Beispiel ein Schifferstadter bis zum 13. Mai, ist die Verlegung des Anschlusses laut Auskunft der Giganetz kostenlos.

In Schifferstadt ist die Infoveranstaltung (ohne Anmeldung) für Bürger am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum St. Jakobus (Kirchenstraße 16). In Limburgerhof ist diese am Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr, im Kultursaal (Burgunderplatz 2).