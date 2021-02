„Das ist doch noch gut“ oder „Das ist bestimmt bald wieder in“ – ein Satz, den leidenschaftliche Sammler oft sagen, wenn sie versuchen auszumisten. Vielleicht fällt ihnen dabei auch ein Wollpulli in die Hände, den sie womöglich selbst gestrickt haben.

Verschwunden ist dieses Können ja nie. In der Nachkriegszeit wurden Sachen für sich und die Familie aus Mangel gestrickt. Und viele Jahre gehörte es auch für eine gute Hausfrau dazu, mit Stricknadeln umgehen zu können. In der Wirtschaftswunderzeit war Stricken ein verbreitetes Hobby, Zeitschriften mit Strickanleitungen wurden immer beliebter. In den 1950er-Jahren kamen dann auch Strickmaschinen für zu Hause auf den Markt – in der Textilindustrie werden sie laut Wikipedia schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Für den Hausgebrauch gibt es die Helfer noch immer – in mechanischer, elektronischer und heute auch computergesteuerter Ausführung. Und heute? Da ist Stricken beliebter den je. Und vielleicht sind Ihnen auf der Suche nach Nadeln und Wolle Teile einer alten Handstrickmaschine in die Finger gefallen ist. Möglicherweise halten Sie so ein Exemplar in Ehren – als Erinnerung an liebe Menschen oder schöne Zeiten. Oder haben es noch in Gebrauch. Dann schreiben Sie uns mit Foto und erzählen uns etwas über ihre Strickmaschine: postalisch an DIE RHEINPFALZ Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendeschluss ist der 15. Februar. Einsendungen können von der Redaktion veröffentlicht werden.