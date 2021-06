Stabil, vielseitig, praktisch und hübsch anzusehen – das sind die besten Eigenschaften, um ein Klassiker zu werden, egal in welchem Metier. Diesmal stellen wir für unsere Serie die Frage: „Gibt es das noch: einen Leiterwagen?“

Auch er hat es zum Klassiker geschafft und ist bei Antiquitäten-Liebhabern beliebt. Früher war er vor allem hier auf dem Lande zum Einbringen der Ernte unersetzlich, aber auch sonst war es ein nützliches und gut durchdachtes Transportgerät für die Bauersleut’. Die namensgebenden Leitern oder Sprossen an der Seite hielten Holz oder andere große Güter beisammen, für Stroh wurde ein grobes Tuch aus Jute oder Sackleinen eingelegt. Und zum Ausbringen von feuchtem Material wie Mist konnten passende Holzwände angebracht werden – so hatte der Wagen eine abgeschlossene Ladefläche. Und weil das Design so praktisch war, gab es den Leiterwagen in vielen Größen. Die großen Versionen wurden von Pferden, Kühen oder Ochsen gezogen, die kleinen von Menschenhand.

Bis in die heutige Zeit hat sich das Prinzip bewährt. So hat sich etwa hier in der Pfalz der kleinere Wagen abgewandelt als Bollerwagen erhalten. Die ursprünglichen Leiterwagen werden aber in unserem Jahrhundert kaum noch in der Landwirtschaft eingesetzt. Überlebt haben sie dennoch: als Deko-Objekte und Symbol für die gute alte Zeit auf dem Lande.

Haben Sie vielleicht noch so einen Leiterwagen, eventuell in kleiner Version? Vielleicht ein Familienerbstück? Oder ein liebgewonnenes Deko-Objekt?