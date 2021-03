Eigentlich ist er zu schön, um ihn im Küchenschrank zu verstecken: der Samowar. Dieser Warmwasseraufbereiter, wie er ganz uncharmant in Deutsch heißt, suchen wir diesmal für unserer Serie „Gibt es das noch?“ . Haben Sie vielleicht so einen?

Der Samowar ist vor allem in den Ländern der ehemaligen UdSSR, aber auch in der Türkei, im Iran und in Zentralasien Bestandteile einer traditionellen Art des Teekochens. Und weil in diesen Ländern Traditionen gepflegt und gelebt werden, gibt es diesen dort bis heute in vielen Haushalten. Laut Wikipedia wurde der Samowar 1730 erstmals erwähnt; das ist eine lange Zeit, um diese Art des Teekochens zu perfektionieren – technisch wie optisch. Denn so ein Samowar ist ein ausgeklügeltes Gerät, mit dem Wasser erhitzt und lange heiß gehalten werden kann. Früher war es eine Art Mini-Kamin, zum „Heizen“ des Wassers wurden alle möglichen Brennstoffe verwendet. Heute funktioniert das nach dem Prinzip eines Wasserboilers, also mit Strom. „On the top“ – also oben drauf – thront eine Kanne, in der Teeblätter zu einem Tee-Konzentrat angesetzt werden. Je nach Gusto wird dann mehr oder weniger davon mit heißem Wasser aus dem Samowar aufgegossen.

Tee als Luxusgut

In früheren Zeiten war das Teetrinken Luxus, so ein optischer Hingucker wie der Samowar hat das noch einmal unterstrichen. Es gibt klassisch-schöne, schlicht-glänzende und reich-verzierte Ausführungen. Die Fantasie der Samowar-Designer ist dabei grenzenlos. Zentrum der Samowar-Produktion ist die russische Stadt Tula. Übrigens: Wenn die Russen etwas Unnötiges tun, denn tragen sie nicht Eulen nach Athen, sondern fahren mit dem eigenen Samowar nach Tula.

Dieser traditionelle Teekocher ist immer noch ein beliebtes Souvenir, aber ein etwas kostspieligeres. Haben Sie sich vielleicht einen Samowar von ihren Reisen mitgebracht? Manchmal ist er aber auch ein Familienerbstück, vielleicht von Vorfahren aus russischen Ländern oder aus Fernost. Hat er bei Ihnen womöglich einen Ehrenplatz und ist eventuell noch in Betrieb? Dann schreiben Sie uns – bitte mit Foto – und erzählen Sie uns Ihre Geschichte bis zum 12. April an DIE RHEINPFALZ, Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.