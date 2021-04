Gusseisern, schwer und bis zu 100 Jahre alt sind die Blocker der RHEINPFALZ-Leser, die dem Aufruf für unsere Serie gefolgt sind und uns ihre Geschichten über ihr Haushaltsgerät erzählten. Demnach ist und war der Blocker nicht nur zur Pflege von diversen Böden da – mit ihm wurden auch Kinder bespaßt, Hochzeitsnächte sabotiert und Kinder zur Welt gebracht.

Heute ist er stiellos

Einen richtig schweren, gusseisernen Blocker aus der Vorkriegszeit hat Traudel Schmitt aus Maxdorf in ihrem Keller stehen. „Er gehörte meiner Mutter, als nach ihrem Tod die Wohnung aufgelöst wurde, wollte keiner den alten Blocker haben“, erzählt sie. Auf dem Sperrmüll sollte das betagte Haushaltsgerät aber auch nicht landen, zu viele Erinnerungen hängen für die 75-Jährige daran. „Mutter hat damit immer die Holzböden im Haus gepflegt.“ Dazu wurde zunächst eine Matte mit Eisenspänen unter den Blocker befestigt, womit das alte Wachs vom Boden regelrecht heruntergerubbelt und entfernt wurde. Dann wurde neu gewachst, mit dem Blocker das Wachs in das Holz eingearbeitet und poliert. „Da ich die Kleinste in der Familie war, habe ich mich auf den Blocker gestellt und mein Bruder hat mich durch die Küche gezogen“, erinnert sich Traudel Schmitt und muss lachen. In ihrem eigenen Haus hat sie den Blocker nicht mehr gebraucht, jahrelang stand das gute Stück im Keller, bis eines Tages ein Teil von ihm wiederverwertet wurde. „Ich bekam eine Glaskugel für den Garten als Deko geschenkt, um diese aufzustellen, wurde ein Stiel benötigt, also sägte mein Mann den vom Blocker ab“, erzählt Traudel Schmitt. So stiellos bleibt er dennoch weiter in ihrem Besitz, „wie viele alte Sachen, die ich aufgehoben habe“.

Flitzer für die Kleinen

Fridhard Arnold aus Ludwigshafen hat ebenfalls noch einen Blocker, auch „ein Exemplar von meiner Mutter“, im Keller stehen. Er kann sich sehr gut daran erinnern, wie sein Vater ihn auf diesen „Bodenflitzer“ gestellt hat und mit ihm durch die Wohnung geglitten ist. Das hat Thomas Scherer auch erlebt, und er hat es auch mit seinen Kindern so gemacht. Denn der Ruchheimer hat in seinem Haus Kork- und Holzböden liegen, die einmal im Jahr gewachst werden. „Die Kinder hatten ihren Spaß und es lag ordentlich Gewicht auf den Borsten, so dass das Wachs gut eingearbeitet wurde“, erzählt er. Er hat sogar zwei Blocker, einen alten von seiner Großmutter und einen etwas „neueren“, den er vor rund 20 Jahren für etwa 80 Mark in einem Bio-Baumarkt in Bad Dürkheim erstanden hat.

Erinnerung an Hochzeitsnacht

Anni und Karl Romeis aus Maudach werden ihren Blocker wohl auch niemals entsorgen, auch wenn sie diesen schon lange nicht mehr verwenden. Erinnert das gute Stück sie doch an ihre Hochzeitsnacht vor mehr als 58 Jahren. Karl Romeis’ Mutter war auf die neue Schwiegertochter sehr eifersüchtig – und so versuchte sie die Hochzeitsnacht der beiden zu sabotieren. „Sie erschien um Mitternacht im Schlafzimmer und wollte doch tatsächlich den Boden blockern. Aber ohne Erfolg!“, berichtet Karl Romeis und muss heute noch herzhaft darüber lachen. Der Blocker wurde der Dame abgenommen, und sie wurde nachdrücklich des ehelichen Schlafzimmers verwiesen. Das „Corpus Delicti“ wurde sofort „konfisziert“ und ging von der Sekunde an in den neu gegründeten Hausstand des jungen Paars über. Auch wenn die Romeis’ heute in ihrem Haus fast überall Laminat liegen haben – der Blocker bleibt. Ist er doch die Hauptrolle in der Anekdote, über die die Familie immer wieder lachen musste – auch die Schwiegermutter, die sich übrigens dann sehr gut mit ihrer Schwiegertochter verstand.

Langlebig dank guter Pflege

Nicht nur einen, nein gleich zwei Blocker samt dazugehöriger Putzmittel wie Bohnerwachs und Politur haben Klaus Frech und Iris Bisson aus Bockenheim – selbstredend, dass sie das alles auch noch in Gebrauch haben. Sie wohnen in einem Haus, das 1934 von den Großeltern gebaut wurde, in dem wie damals üblich Holzböden verlegt wurden. „Und die sehen auch heute noch aus wie am ersten Tag“, erzählt Karl Frech, dank der guten Pflege. Für den täglichen Gebrauch genüge durch das Einwachsen und Bohnern der Wischmopp. „Wird allerdings ein Zimmer frisch tapeziert oder renoviert, wird zur Bodenpflege das große Besteck aufgefahren. Das heißt, zuerst mit der Spanmatte alles runter vom Holz, danach abkehren oder saugen, das Bohnerwachs auftragen und dann abblockern“, erklärt der Hausherr ganz fachkundig.

Blocker als Geburtshelfer

Wie man richtig „blockert“, wusste Elke Müllers Mutter auch noch allzu gut, wie ihre Tochter erzählt. Dieser Art der Hausarbeit verdankte Elke Müller zwar nicht ihr Leben, aber sie trug wesentlich dazu bei, dass sie auf die Welt kam. Und das war so: Ihre Mutter lag 1947 mit Wehen im Städtischen Krankenhaus Ludwigshafen und erwartete ihr erstes Kind, jedoch wollte und wollte es nicht kommen. „Der Rat der Hebamme: ,Bewegen Sie sich, dann kommt das Kind fast von ganz allein!’“, berichtet Elke Müller. Nur auf dem Gang hin- und herlaufen wollte die Schwangere aber auch nicht. „Ideenreich wie meine Mutter war, schnappte sie sich einen der damals üblichen Bohnerbesen und blockte den Flur hinauf und hinunter, bis er glänzte“, erzählt die Ludwigshafenerin. Und nicht nur das: Ein Kaiserschnitt war nun nicht mehr nötig. „Ich bequemte mich nach dieser Tortur doch endlich auf natürlichem Geburtsweg auf die Welt zu kommen. Mein persönliches Fazit zu dieser Geschichte: Bis heute mag ich Hausarbeiten nicht besonders!“

Erst Arbeit, dann Vergnügen

Schweißtreibende Hausarbeit – das ist auch die Erinnerung, die Gudrun Schuck an ihren Blocker hat. „In meiner Jugend musste ich bei meinen Eltern damit arbeiten, erst dann durfte ich ausgehen“, erzählt die Ludwigshafenerin. Der Boden musste glänzen.

Seltenes Holz

Stefanie Reis aus Limburgerhof hat einen alten Blocker mit ihrem Haus mitgekauft. Vor fünf Jahren erstanden sie und ihr Ehemann ihr neues Domizil, Baujahr 1929. „Dieser alte Blocker war alles, was noch an Einrichtung übrig war, er stand in der Garage“, erzählt sie. Wofür der verwendet wurde, war dem Ehepaar schnell klar. Er war zur Pflege der original Pitch-Pine-Holzböden, die im gesamten Haus verlegt waren. Sie vermuten, dass das Holz aus Kanada stammt und es so heute nicht mehr gibt. „Es ist sehr fest, hat viele Jahresringe und keine Astlöcher“, erzählt Stefanie Reis, deren Mann Schreiner ist. Der Vorbesitzerin lagen die Böden sehr am Herzen, die durch ihre Pflege in einem Top-Zustand seien. „Wir haben Holzböden auch nicht herausgerissen, nur etwas abgeschliffen und in der Küche versiegelt. Sie sehen toll aus“, erzählt Stefanie Reis. Den Blocker benutzen sie nicht, „der so gebohnerte Boden wäre sehr glatt“. Sie verwenden zur Pflege eine Holzseife.

Bohnerwachs wird selten

Durchaus noch im Gebrauch ist der Blocker von Manfred und Erika Ehrlich aus Böhl-Iggelheim. Sie schreiben: „Ja, bei uns ist so ein Oldie noch in Betrieb. Er wird drei- bis viermal im Jahr beim Blockern unser Treppenstufen im ersten Obergeschoss eingesetzt, nachdem sie gewachst wurden.“ Das alles sei schon viel Arbeit, dann müssen die Stufen mit Stahlwolle gereinigt werden, bevor wieder neues Wachs daraufkommt. „Aber allein der Duft des Bohnerwachses ist immer wieder ein Nasenschmaus.“ Leider werde es aber immer schwerer, Bohnerwachs zu bekommen.

Aus den Trümmern gerettet

Nicht für den Holzboden, aber zum Einarbeiten des Pflegemittels in ihre Marmorböden verwendet Ortrud Ritthaler ihren alten Blocker. Und der hat wirklich schon einiges hinter sich. „Er stammt aus den 1920er-Jahren von meiner Mutter“, erzählt die Fußgönheimerin. Die Familie wohnte damals in Hamburg, 1945 wurde die Wohnung aber bei einem Bombenangriff zerstört. „Mutter konnte noch einige Gegenstände aus den Trümmern retten – darunter auch den Blocker.“ Die Familie ging zu den Großeltern nach Fußgönheim und blieb, „denn unser Vater kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück“. Der Blocker wurde später auch für den Holzboden im Haus der Großeltern gebraucht – und nun eben immer noch für den Marmor. „Das Polieren geht somit viel leichter von der Hand.“

Wenn „de Blogger rast“

„Schon meine Oma hat den Blocker gar nicht mehr benutzt, sondern nur als Erinnerung aufgehoben“, erzählt Markus Hofacker aus Altrip. Sie hatte ihn wiederum von ihren Eltern, darum schätzt Markus Hofacker das Baujahr des grünen „Erbstücks“ um 1925. Als er das Haus der Oma übernommen hat, blieb er auch bei ihm in Familienbesitz. Er selbst hat einen Blocker auch nie in Gebrauch gesehen. Nur an eines erinnert er sich noch: „Bei uns in Altrip hat man immer gesagt – da rast de Blogger. Dann hat es irgendwo daheim Ärger gegeben.“

Ominöser Schrubber

Francesco Vetro und Stephanie Nowak aus Ludwigshafen haben beim Hausumbau viele alte und auch ihnen unbekannte Geräte gefunden. Unter anderen einen ominösen schweren Schrubber, schreiben sie. „Dank eures Artikels ist uns endlich bewusst, für was dieses Ding überhaupt gedacht war. In der heutigen Zeit würden wir aber unser Parkett mit anderen Mitteln pflegen“, sagen sie.

