Was waren das noch Zeiten, als 10 Pfennig das große Glück bedeuteten. Einwerfen, drehen und klong: die bunte Kaugummikugel kullerte hervor. Später auch mal ein Schlüsselanhänger in einer Plastikkugel. Oder mit etwas Glück ein kleiner Ring mit Marienkäfer.

Aber kleine Mädchen werden groß. Die einst heiß begehrten Kaugummikugeln schmecken nur noch ekelhaft süß. Und Marienkäferringe passen längst nicht mehr. Automaten hängen noch hier und da. Und der Spannungsmoment, was beim Drehen herauskullern wird, bleibt irgendwie. Aber was soll man mit dem Inhalt?

Da kommt Sebastian Everding ins Spiel. Der Dortmunder macht aus alten Kaugummiautomaten knallgelbe Bienenfutterautomaten. Gleiches System wie früher. Nur anderer Inhalt. Das innere Kind lacht auf. Die Wild- und Honig-Bienchen freut’s. Ein- oder mehrjährige Blühmischungen gibt’s in Kapseln à 20, beziehungsweise 50 Cent. Einwerfen, drehen und klong. Fast wie früher. Nur naturbewusster. Praktisch ist: Die Mehrwegkapseln um die Blumensamen können gleich neben dem Automaten im knallgelben Briefkasten zurückgegeben und so von Bienenretter.com wieder befüllt werden.

Was in Dortmund klein anfing, verbreitet sich mittlerweile in Deutschland. Den Rhein-Pfalz-Kreis hat der Bienenschmaus auch erreicht. Am Capitol-Kino in Limburgerhof hat Betreiber Dieter Janneck vor gut vier Wochen die knallgelbe Kombi installiert. Das Saatgut to go wird auch eifrig gekauft, erzählt er. „Wenn dann auch noch Insekten kommen, ist die Welt ein bisschen besser geworden.“ Es ist also nicht nur ein Automat für schöne Erinnerungen, sondern auch für eine blühende Zukunft.

