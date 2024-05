Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elf Vereine erhalten Spenden von der Josef-Geyer-Stiftung. Am Dienstagabend hat die Übergabe stattgefunden. Der in Speyer geborene und in Schifferstadt aufgewachsene Josef A. Geyer ist in der Region für sein politisches und gesellschaftliches Engagement bekannt.

Der Unternehmer Josef A. Geyer ist bereits seit seiner frühen Jugend politisch aktiv. Geyer war Mitglied im Stadtrat in Schifferstadt