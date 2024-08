Das Gewitter am Dienstagabend hat im Speyerer Umland vergleichsweise wenige Polizei- und Feuerwehreinsätze notwendig gemacht. Auf der B9 bei Schwegenheim kam es zu einem Unfall, andernorts fiel der Strom aus.

Der Unfall auf der B9 ereignete sich gegen 18.45 Uhr bei regennasser Fahrbahn in Höhe von Schwegenheim. Die Polizei gibt als Ursache daher Aquaplaning an. Ein 34-jähriger Autofahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren in dem Auto neben dem Fahrer, dessen Ehefrau und ein vierjähriges Kind, das nach dem Unfall über leichte Schmerzen klagte. Alle wurden vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung musste die rechte Spur in Fahrtrichtung Germersheim kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Schwegenheim sicherte die Einsatzstelle ab. Der Schaden wird laut Polizeisprecher auf rund 15.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Stromausfälle in Lingenfeld, Westheim und Neuhofen

Etwas später am Abend um 20.12 Uhr kam es den Pfalzwerken zufolge zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. Das Gewitter hatte Schäden an Kabeln angerichtet. Das führte zu einem Stromausfall in Teilen von Lingenfeld und Westheim. Die Versorgungsunterbrechung lag den Pfalzwerken zufolge zwischen vier und 51 Minuten.

In Teilen von Neuhofen stand der Strom am Dienstagabend ab 22.14 Uhr länger nicht zur Verfügung. Auch dort gab es aufgrund des Gewitters Kabelschäden im 20-Kilovolt-Netz. Weil Haushalte teilweise länger von der Stromversorgung abgetrennt waren, besetzte die Freiwillige Feuerwehr ihr Gerätehaus in der Otto-Dill-Straße, um im Notfall Meldungen entgegenzunehmen. Laut Pfalzwerke konnte die Stromversorgung spätestens nach vier Stunden und drei Minuten wieder hergestellt werden.

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gab es nach Angaben der Wehrleitung keine Einsätze aufgrund des Gewitters.