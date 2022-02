Der Gewerbeverein Lambsheim lässt wieder etwas von sich hören: Er kündigt für Sonntag, 13. März, einen Infotag in der Gaststätte Plauderstubb an. Die Mitglieder wollen sich und ihre Leistungspalette präsentieren.

Die letzte Gewerbeschau sei 2018 gewesen, sagt Vereinsvorsitzende Andrea Hörner. Danach habe es, auch coronabedingt, keine öffentlichen Auftritte des Gewerbevereins mehr gegeben. Eine messeähnliche Leistungsschau werde es nicht geben, aber man wolle mit dieser Aktion starten, weitere Treffs planen und sich in Veranstaltungen wie Kerwe, Weihnachtsmarkt oder dem goldenen Betriebsjubiläum von SP:Dobbert im Sommer einklinken, so Hörner.

Am 13. März soll in Erinnerung gebracht werden, mit welchem Ziel der Gewerbeverein einst antrat: Den Verbrauchern in der Region sollte damals deutlich gemacht werden, dass vor Ort einzukaufen besser sein kann, als weit weg nach dem billigsten Anbieter zu suchen. Derzeit sind laut Hörner 42 Dienstleister, Handwerksbetriebe und Einzelhändler Mitglied im Verein. Etwa ein Viertel davon seien am 13. März präsent.

An Stehtischen soll es locker zugehen, wenn Bürger sich im persönlichen Gespräch oder anhand von Prospekten über die Leistungen und den Service der Firmen informieren wollen. Den Erlös aus dem Angebot von Getränken wolle man einem guten Zweck zukommen lassen, so Hörner.

Hörner seit September Vorsitzende

Die 53-Jährige ist in Lambsheim geboren und aufgewachsen, sie hat nach ihrer Ausbildung zur Diplom-Betriebswirtin (FH) viele Jahre in Köln gelebt. Seit ein paar Jahren sei sie wieder in der Pfalz, sagt sie. Im Juni 2018 habe sie sich in Lambsheim als Immobilienmaklerin selbstständig gemacht und sei Mitglied des Gewerbevereins geworden. Lambsheim sei größer geworden, sagt sie, „aber leider haben viele Geschäfte und Restaurants geschlossen“. Mutige Existenzgründer dazu zu bringen, sich in Lambsheim niederzulassen, sei eines ihrer Anliegen. Auch deshalb sei sie im September bereit gewesen, sich im Verein zu engagieren und das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen.

Termin

Infotag des Lambsheimer Gewerbes am Sonntag, 13. März, 13 bis 18 Uhr, im überdachten Biergarten der Gaststätte Plauderstubb, Maxdorfer Straße 28e. Weitere Infos im Internet unter www.gewerbeverein-lambsheim.de.