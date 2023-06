Digitalisierung, Corona oder Energiewende – all diesen Veränderungen muss auch das Gewerbe in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim meistern. Gemeinsam geht das am besten.

Der Gewerbeverein Dannstadter Höhe besteht seit 45 Jahren. Derzeit gehören diesem 55 Mitglieder aus verschiedenen Branchen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung an, die ihren Sitz in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim haben. „Wichtiges Ziel ist die Unterstützung der Mitgliedsfirmen“, sagt der Vorsitzender Uwe Schölles, etwa bei der Eigenvermarktung der örtlichen und regionalen Kompetenzen und Leistungen der Unternehmen. Weitere Ziele seien die Pflege von Traditionen und kulturellen Belangen. So richtet der Gewerbeverein seit mehr als 20 Jahren mit der Ortsgemeinde die beliebten Brunnenfeste bei Ochs- und Esel aus. Hier werden auch die Verbindungen zu den anderen Vereinen im Ort gepflegt, die bei den Festen die Bewirtung mit übernehmen. So konnten 2023 auch erstmals Winterfeste bei Ochs- und Esel ausgerichtet werden, die gut angenommen worden seien.

Uwe Schölles Foto: acl

Derzeit erlebten Gewerbe, Handel und Dienstleistungen viele Veränderungen, meint Uwe Schölles, etwa in der Gesellschaft, mit der zunehmenden Digitalisierung oder der Energiewende. Bei diesen Herausforderungen möchte der Gewerbeverein seinen Mitgliedern zur Seite zu stehen, indem er deren Interessen nach außen vertritt und intern als Kommunikationsplattform für den Erfahrungsaustausch fungiert. Als ersten Schritt auf der Suche nach neuen Mitgliedern hat der Verein vor Kurzem zu einem Grillfest eingeladen. Laut Uwe Schölles konnte sich dabei in lockerer Atmosphäre ausgetauscht werden. „Die Kommunikation untereinander ist für mich ein wesentlicher Faktor meiner Vereinsmitgliedschaft“, resümiert Marei Schlich, die in Gronau und in Dannstadt Apotheken betreibt. So könnten übergeordnete Themen, die die Selbständigen beschäftigen, miteinander diskutiert werden, und dabei entstünden immer wieder auch neue Ideen. Für Mediengestalter Ingo Dierck war der Grund, dem Verein beizutreten, vor allem das Knüpfen von Kontakten. Denn: „Meine Kundschaft sind Gewerbetreibende.“

„Gewerbe vor Ort ist essenziell“

Für die Zukunft wünscht sich Uwe Schölles eine bessere Kommunikation mit Politik und Verwaltung, damit die Interessen des örtlichen Gewerbes bei Planungen frühzeitig mitberücksichtigt werden. Dass ein solcher Austausch sinnvoll ist, betont auch Walter Schmitt (FWG), Bürgermeister von Hochdorf-Assenheim: „Gewerbe ist die Grundlage der Wirtschaft und wichtig für das Gemeindeleben, darum ist ein Miteinander von Politik und Gewerbe essenziell, Konkurrenz bringt keinen weiter.“ Dabei sei der Gewerbeverein als Sprachrohr der Unternehmen vor Ort wichtig. Auch Manuela Winkelmann (CDU), Bürgermeisterin von Dannstadt-Schauernheim, unterstreicht das. Gewerbe vor Ort sei wichtig, damit die Bürger kurze Wege zum Einkaufen oder zu Service- und Dienstleistungen haben. Außerdem biete es wohnortnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Aktuell denkt man im Verein über neue Konzepte nach, um diesen zukunftsfähig zu gestalten. Auch dafür werden neue Mitglieder gesucht. Uwe Schölles ist froh, dass sich seit einiger Zeit junge Mitglieder verstärkt engagieren und neue Ideen einbringen. So denke man darüber nach, wieder eine Gewerbeausstellung auf die Beine zu stellen. Diese gab es von 1988 bis zur Corona-Pandemie alle zwei Jahre. „Es wäre auch schön, wenn jemand von den Jüngeren den Vorsitz übernehmen möchte. Ich bin seit 20 Jahren Vorsitzender und würde das Amt gerne in einem gleitenden Übergang abgeben“, kündigt Uwe Schölles an.

