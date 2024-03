24 Kisten alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke sowie sechs Flaschen Schnaps haben Unbekannte aus einer Vereinsgaststätte im Freisbacher Weg in Harthausen gestohlen. Laut Polizei hat sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9.50 Uhr, ereignet. Die Täter überstiegen den Zaun um das Gelände und brachen Zugangstüren sowie ein Fenster auf. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.