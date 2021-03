Auch wenn Römerberg derzeit mit 33 aktiven Corona-Fällen die meisten Infizierten in einer Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis aufweist, gibt es dort nach Angaben von Alexander Weber vom Kreisgesundheitsamt keinen Hotspot. Wie er auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, kamen seit 25. Februar acht Neuinfektionen hinzu, die überwiegend Familien oder dem erweiterten Familienbereich zugeordnet werden könnten. Für den gesamten Rhein-Pfalz-Kreis wurden am Donnerstag 14 neue Corona-Fälle gemeldet, davon einer in Harthausen. In Birkenheide ist eine Person in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis mit 53 an.