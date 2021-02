Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal zuständig ist, steht Lockerungen nicht skeptisch gegenüber. „Wir können mit den Öffnungen leben“, sagt Leiter Alexander Weber. Er macht gleichzeitig aber auf einen entscheidenden Faktor aufmerksam.

Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Pfalz-Kreis stagnieren weiter und Weber rechnet damit, dass sie wegen der Lockerungen und der Virusmutationen wieder steigen. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts liegt der Anteil der Virusmutationen – hauptsächlich der britischen Variante – an den bekannten Neuinfektionen Weber zufolge inzwischen bei 25 bis 30 Prozent. Je mehr gelockert werde, desto mehr Kontakte werden die Menschen wieder haben und dadurch steige das Infektionsrisiko. Außerdem werde es schwieriger, im Falle einer Infektion die Kontakte nachzuverfolgen. Lockerungen suggerierten Normalität, was zu Nachlässigkeiten führe. „Die Virusmutationen bestrafen Nachlässigkeit“, sagt Weber. Gleichzeitig macht er deutlich, dass man nicht in Panik verfallen müsse. „Wir sind dem Virus nicht wehrlos ausgeliefert.“ Wichtig sei, dass die Hygienevorgaben und Konzepte – etwa in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen – eingehalten werden. Weber hofft, dass die Impfungen voranschreiten und die wärmere Jahreszeit, in der sich mehr draußen aufgehalten wird, bei der Pandemiebekämpfung hilft.