Rund 40 Mitglieder zählt der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Rhein-Pfalz-Kreis, der seit 1991 pflegenden Angehörigen und ehrenamtlichen Betreuern bei Fragen rund um Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung zur Seite steht. Die 31-jährige Julia Recberlik arbeitet seit März gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Oestringer im Betreuungsverein in Schifferstadt, der den gesamten Rhein-Pfalz-Kreis bedient.

Frau Recberlik, um was kümmert sich der SKFM?

Der Verein hat zwei Schwerpunkte: rechtliche Betreuung und Querschnittstätigkeit. Zum einen beraten und unterstützen wir ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte, beispielsweise beim Schriftverkehr mit Gerichten, oder werden selbst als Betreuer aktiv. Durch die Corona-Pandemie sind die Anfragen in diesem Bereich zunächst zurückgegangen, sie häufen sich aber seit diesem Jahr wieder. Zum anderen beraten und informieren wir kostenlos zu Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Das passiert in unseren Büroräumlichkeiten in Schifferstadt sowie übers Telefon oder über Vorträge, zum Beispiel an der Kreisvolkshochschule. So können wir mit Fachkompetenz und unserem Netzwerk helfen, wenn Angehörige überfordert sind. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit den Pflegestützpunkten. Vierteljährlich bieten wir zudem einen Erfahrungsaustausch zu wechselnden Themen für Betreuer, Angehörige und Interessierte an. Während Corona haben wir auch Angebote übers Internet organisiert.

Wer wendet sich an den Verein?

Unsere Angebote stehen allen offen. In der Regel wenden sich Menschen ab 50 Jahren an uns, die Angehörige pflegen, selbst bereits von Einschränkungen betroffen sind oder durch den Tod der Eltern mit dem Thema konfrontiert wurden. Dabei ist es möglich, seine Angelegenheiten bereits ab dem vollendeten 18. Lebensjahr zu regeln – theoretisch können solche Fragen durch einen Unfall oder Krankheit auch im jüngeren Alter wichtig werden.

Warum drücken sich dennoch viele um die Regelung dieser Angelegenheiten?

Sich um Dinge wie eine Vorsorgevollmacht zu kümmern, bedeutet immer, sich mit der eigenen Gesundheit und auch dem Tod auseinanderzusetzen. Das ist nicht unbedingt angenehm und wird deshalb gerne auf die lange Bank geschoben. Mit fortschreitendem Alter fangen die Menschen an sich zu fragen, wer für sie entscheidet, wenn sie es nicht mehr können. Viele möchten keine gerichtlich angeordnete gesetzliche Betreuung. Hier bietet der SKFM Rhein-Pfalz-Kreis konkret Hilfestellung.

Kontakt

SKFM Rhein-Pfalz-Kreis, Schulstraße 16, Schifferstadt: Sprechzeiten montags bis donnerstags, 9 bis 12 Uhr, sowie donnerstags, 15 bis 18 Uhr, unter Telefon 06235 4979970. Zudem können individuelle Termine vereinbart werden. Neben der SKFM-Zentrale in Speyer gibt es weitere Beratungsstellen in Bad Dürkheim, Germersheim, Kaiserslautern, Landau-Offenbach, Ludwigshafen und Pirmasens. Infos und Adressen im Netz unter www.skfm.de