Wer hat den ältesten Kühlschrank? Was so spielerisch klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Es geht um Stromverbrauch. Wer also in Schifferstadt ein solch betagtes Teil sein eigen nennt, kann sich melden und mit Glück etwas gewinnen.

Die Stadtwerke Schifferstadt suchen zusammen mit den städtischen Klimaschutzmanagerinnen und dem Umweltbeauftragten den ältesten Kühlschrank in Schifferstadt, der noch in Betrieb ist. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für einen neuen energieeffizienten Kühlschrank im Wert von 500 Euro.

Ein Kühlschrank ohne Gefrierfach, Baujahr 1990, verbraucht nach Angaben der Stadtverwaltung im Durchschnitt 350 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspreche Stromkosten in Höhe von rund 120 Euro. Ein moderner Kühlschrank der besten Effizienzklasse hingegen benötige rund 70 kWh/Jahr, die Stromkosten lägen dann bei etwa 24 Euro. Schon nach wenigen Jahren amortisiere sich der Kauf eines neuen Kühlschranks. Stadtwerke, Klimaschutzmanagerinnen und Umweltbeauftragter möchten mit der Aktion das Bewusstsein dafür schärfen, wie Energie sinnvoll eingespart werden kann, heißt es.

Wer mit seinem alten Gerät die Chance auf einen neuen Kühlschrank oder einen kostenfreien Workshop haben möchte, kann ein Foto vom Typenschild des alten Geräts mit seinem Namen, Anschrift und Telefonnummer schicken an die Mail-Adresse elisa.jung@schifferstadt.de. Einsendeschluss ist Samstag, 4. Mai. Die Gewinner erhalten laut Mitteilung die Preise beim Inklusionsfest am Samstag, 18. Mai, auf dem Kreuzplatz.

Noch Fragen?

Weitere Informationen auf den Webseiten www.schifferstadt.de oder www.sw-schifferstadt.de.