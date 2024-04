Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heiraten und sich erst danach in den Flitterwochen kennenlernen – das ist das Konzept der Dating-Show „Gestrandet in den Flitterwochen“. Stephanie Sailer aus Altrip ist dabei. Im Gespräch mit Christian Treptow berichtet sie über Erfahrungen vor der Kamera, was sie über sich gelernt hat und warum sie Kommentare in den sozialen Medien kalt lassen.

Frau Sailer, sind Sie aufgeregt, sich im Fernsehen zu sehen?

Ich hab’s sogar schon gesehen. Bei Joyn kann man die Folge ja schon eine Woche vorher streamen. Ich muss