Eine 78-jährige Mechtersheimerin ist am Dienstagnachmittag Opfer eines besonders dreisten Diebs geworden. Laut Polizei war die Frau um kurz nach 17 Uhr in der Nähe der Feuerwache gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Der Mann bot der Seniorin an, ihr mitgeführtes weißes Hercules-Pedelec nach Hause zu bringen. Während eine weitere Helferin die Frau nach Hause fuhr, kam der vermeintliche Helfer nie mit dem Pedelec an der Anschrift der Gestürzten an. Der Täter hatte laut Zeugenaussagen dunkle Hautfarbe. Er soll ein rotes T-Shirt getragen habe. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Wert des Pedelec beträgt rund 1800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.