Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in der Speyerer Straße in Otterstadt schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Jugendliche dort um zirka 21.20 Uhr zunächst ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Nach dem Sturz wurde er – auf der Fahrbahn liegend – vom Auto einer 19-Jährigen, die direkt hinter ihm gefahren war, angefahren. Der 16-Jährige wurde eingeklemmt, konnte jedoch durch die verständigte Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich in Folge des Unfalles schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.