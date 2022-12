Liebevoll ausgesucht oder selbstgemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen zusammengestellt. Heute geht’s darum, ein neues Hobby zu verschenken.

Seit der Pandemie liegen Handarbeiten wieder im Trend und wer etwas Ausgefalleneres ausprobieren möchte als Stricken, wird bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises fündig. Charlotte Kahl ist seit 23 Jahren leidenschaftliche Quilterin und leitet eine Quilt-Gruppe an der VHS. Ein Quilt, erklärt sie, besteht aus drei Schichten: einer oberen Lage, die aus verschiedenen Stoffstücken zusammengesetzt wird, einem Vlies in der Mitte und einem Unterstoff. Diese Lagen werden zusammengenäht, etwa zu einer Decke oder einem Tischläufer.

„Das ist eine sehr meditative und entschleunigende Tätigkeit“, sagt Kahl. Der Designprozess, der hinter einer Quilt-Decke steckt, sei dagegen sehr aufregend und vielfältig mit stetig wechselnden Trends und verschiedenen Techniken. „Man kann sehr genau nähen, es gibt aber auch Techniken, bei denen es nicht auf die Genauigkeit ankommt“, sagt Kahl. Auch als Anfänger könne man innerhalb eines Wochenendes etwa eine Babydecke quilten, es gebe aber auch Projekte, an denen man zwei Jahre lang arbeiten könne.

Kein billiges Hobby

Quilten ist allerdings, wie alle Handarbeiten, kein billiges Hobby. „Wenn ich mir die Arbeit mache, soll das ja schon einige Zeit halten“, sagt Kahl. Deshalb achte sie darauf, hochwertige Materialien zu verwenden. Auch die Ausrüstung hat nicht jeder zu Hause. Eine Nähmaschine braucht man – je nach Technik – zwar nicht zwingend, um den Stoff zuzuschneiden, sind aber ein spezielles Werkzeug und eine Matte notwendig.

Kahl leitet die Gruppe „Quasselquilter“ in Römerberg, in der sich Fortgeschrittene einmal im Monat über ihre Projekte austauschen. Das Spektrum der Teilnehmerinnen reicht dabei von jungen Müttern bis zu Seniorinnen über 80. Für Anfänger gibt ihre Kollegin Elisabeth Kostov in Dudenhofen regelmäßig Quilt-Kurse. Auf dem Programm der Volkshochschule stehen außerdem Nähkurse in Mutterstadt und Schifferstadt sowie zwei Klöppelgruppen, die sich in Dannstadt-Schauernheim und Dudenhofen treffen. Beim Klöppeln werden mit Hilfe von Holzspulen Spitzen aus Garn angefertigt.

Noch Fragen?

Das neue Semester der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis beginnt am 9. Januar. Informationen zum Programm gibt es unter www.vhs-rpk.de.