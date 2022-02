Auch wenn die närrische Saison wieder so ganz anders verlaufen ist als gewohnt: Auf ihre Fasnachtsüberraschung sollten die Kinder des integrativen Kindergartens Sonnenblume der Lebenshilfe in Oggersheim nicht verzichten.

Das hat sich Hans-Joachim Bartsch von den Altriper Wasserhinkle gedacht. Und so gab es für die Kleinen am Rosenmontag Geschenke – nun schon zum zweiten Mal, ohne direkt mit den Kindern feiern zu können, wie Bartsch bedauert. Zum 14. Mal hat der Altriper für die Karnevalgesellschaft Wasserhinkle (KGW) diese Aktion organisiert: Er sammelt über Monate Spenden, baut einen Motivwagen und packt ihn voll mit Geschenken für die Kinder der Kita Sonnenblume, die auch eine seiner Töchter besucht hat. Diesmal hat Bartsch als Motiv den Tower der „KGW-Airlines“ gebaut, mit dem Motto „Irgendwie kummer immer hi“. Auf den Wagen kommt ein großer Wachhund, der die Geschenke bewacht. Der trägt wiederum einen Schal mit dem Motto des diesjährigen Kölner Karnevals: „Alles hat seine Zeit.“ Und wegen der Lage in der Ukraine kamen die Fasnachter mit einem Friedenstransparent, darauf die Worte: „Kinder brauchen keinen Krieg.“ Die Übergabe fand im Freien vor der Kita in Oggersheim statt. Begleitet wurde Bartsch vom Wasserhinkle-Präsident Sven Otterstätter und von seiner Tochter Ann-Marie Bartsch. „Trotz zwei Jahre Corona“ habe er sich auf seine Sponsoren verlassen können, sagte Bartsch mit einem herzlichen Dank.