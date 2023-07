Menschen, die wenig Geld haben, in der Vorweihnachtszeit das Leben leichter zu machen – das versucht seit einigen Jahren Ludwig Ofer vom Dudenhofener Caritasausschuss mit seiner Spendenaktion. Jetzt gab es für die Bedürftigen schon im Sommer Bescherung – dank der Hilfe sozial eingestellter Unternehmer.

Ludwig Ofer hat die Spendenaktion vor gut fünf Jahren zusammen mit dem damaligen Pfarrer Josef Metzinger ins Leben gerufen. Seitdem spenden Firmen, Stiftungen und Privatpersonen in der Vorweihnachtszeit Geld, mit dem Einkaufsgutscheine für Supermärkte gekauft werden, die dann bedürftige Menschen geschenkt bekommen. Volker und Bärbel Ballreich gehören von Beginn an zu den Unterstützern der Aktion. Neben den Einkaufsgutscheinen gab es für die beschenkten Familien stets Geschenkkörbe mit Lebensmitteln, welche die Dudenhofener Metzgerei besteuerte. Alleine bei der Aktion im vergangenen Jahr hatten die Körbe einen Gesamtwert von mehr als 500 Euro.

Doch ob Ofer in Zukunft vor Weihnachten noch Geschenkkörbe an finanzschwache Familien verteilen kann, ist fraglich. Denn die Ballreichs haben Mitte Juni zum Bedauern vieler Dudenhofener ihre Metzgerei geschlossen. Allerdings nutzte das Ehepaar die Gelegenheit, noch einmal Gutes zu tun und bot Ludwig Ofer an, die Wurstwaren, die bis zum Ende des letzten Verkaufstags am 17. Juni nicht über den Tresen gegangen waren, zu spenden. „Drei bis vier Kisten, gefüllt mit zirka 80 Beuteln mit Fleischwaren sind das gewesen“, berichtet Ludwig Ofer. Alles sei versiegelt worden, damit es in Tiefkühltruhen eingelagert werden kann. Er habe mit den Empfängern der Spende abgeklärt, dass diese die Möglichkeit haben, das Fleisch gekühlt aufzubewahren.

Auch Gemüse gespendet

Aber nicht nur mit Fleisch, auch mit Gemüse konnte Ofer die Menschen beglücken. Der Landwirtschaftsbetrieb Geil aus Harthausen habe zwei Kisten mit Gemüse, unter anderem Zucchini und Radieschen, beigesteuert, berichtet Ofer. „Von Juniorchefin Nina Geil kam die Zusage für weitere Unterstützung bei der Weihnachtsaktion 2023“, freut sich der Dudenhofener.

Schwerpunkt der Spendenaktion waren dieses Mal kinderreiche bedürftige Familien, Flüchtlinge aus der Ukraine, Saisonarbeiter aus Rumänien sowie alleinerziehende Mütter mit Kindern. „In Anbetracht der augenblicklichen Lage mit Inflation und steigenden Preisen, in der gerade sozial schwache Familie gefährdet sind, sehen wir unsere Aufgabe darin, gezielt diese Personengruppen zu unterstützen“, findet Ofer. „Als Kirche wollen wir unsere Caritasarbeit intensiv fortsetzen und in dieser turbulenten Zeit den Blick nicht abwenden, wo Not sichtbar wird.“