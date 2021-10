Bereits im vergangenen Jahr ist die Gesangsschule für Rock und Pop von Claudia Degen in die Rudolf-Diesel-Straße umgezogen. Wegen der Pandemie gab es bislang jedoch noch keine Möglichkeit, die Schule in den neuen Räumen zu präsentieren. Am 30. Oktober findet ein Tag der offenen Tür statt.

Interessierte Menschen, die Spaß am Singen besitzen, haben am 30. Oktober die Möglichkeit, die Gesangsschule für Rock und Pop von Claudia Degen am Tag der offenen Tür kennenzulernen und sich über ihr Angebot zu informieren. Von 14 bis 18 Uhr werden in den neuen Räumen in der Rudolf-Diesel-Straße 10 in Schifferstadt alle Fragen rund um den Unterricht sowie die Workshops in der Gesangsschule beantwortet. Wie Degen mitteilt, freut sie sich bereits „auf ganz viele interessierte Menschen von jung bis alt, von Hobbysängern, Badewannensängern, Bandsängern bis hin zu professionellen Sängern.“ Die Besucher können sich außerdem auf musikalische Darbietungen von einigen Schülern sowie auf eine Vorführung freuen, die einen Einblick geben soll, wie eine Unterrichtsstunde in der Gesangsschule abläuft.

Schüler vom Teenie bis zum Senior

Seit sechs Jahren besteht Degens Gesangsschule bereits – vor dem Umzug 2020 in privaten Räumen, jetzt mit mehr Platz, mit Bühne und Lichtanlage. Ihre Gesangsschüler sind kunterbunt gemischt, wie die Musikerin erzählt. Das Altersspektrum reiche von 14 bis 70 Jahre.

Während der Coronakrise musste die Schifferstadterin den Gesangsunterricht zwar einstellen, die Zeit habe sie jedoch genutzt, um sich selbst als Sängerin weiterzuentwickeln, erzählt sie. So hat sie ihre erste Single „Soulmates“ im Sommer herausgebracht. Zudem habe sie andere Workshops besucht und die eigenen überarbeitet. In diesem Jahr will sie noch zwei Workshops anbieten: einen Kurz-, sowie einen Zwei-Tages-Workshop. Dabei sei die Anzahl der Kursteilnehmer klein gehalten, um auf jeden Teilnehmer individuell eingehen zu können. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können teilnehmen. Spezielle Angebote und Rabatte auf die kommenden Gesangsworkshops erwarten die Besucher auch am Tag der offenen Tür.