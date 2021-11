Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Mittwochnachmittag auf der B9 einen Unfall mit einem Verletzten verursacht. Laut Polizei war gegen 16 Uhr ein Sattelzug in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als der Reifen auf der Höhe der Anschlussstelle Römerberg platzte. Der 43-jährige Fahrer hatte bereits zuvor die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs reduziert und auf den Standstreifen zugesteuert. Ein Teil des platzenden Reifens prallte gegen die Fahrzeugfront eines Renault Clio und eines Ford Fiesta, die hinter dem Sattelzug fuhren. Dabei löste der Airbag des Clio aus und verletzte dessen 25-jährigen Fahrer leicht. Er trug Schmerzen im Nacken und im Ohr davon. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1700 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der B9 gesperrt.